Sembra neve ma non lo è: violenta grandinata ricopre di bianco Maiorca, accumuli eccezionali sull’isola – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di ieri, 4 novembre, una violenta grandinata ha colpito Maiorca, isola delle Baleari, ricoprendo di bianco le strade di Cala Rajada come fosse neve, in appena 15 minuti. Nei pressi del porto, si sono creati fiumi di acqua e grandine, mentre le spiagge si sono vestite di bianco per una vista davvero insolita (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Anche alcune auto sono state coperte da un manto bianco, qualcosa di poco abituale anche in inverno.

“Sembrava neve, ma il rumore era assordante”, racconta una residente, secondo quanto riportano i media locali. “Non ricordo di aver visto niente di simile”, commenta un altro residente. Non sono stati segnalati grossi danni, se non qualcuno di lieve entità alle verande dei bar e alle terrazze.

La grandine ha poi lasciato il posto alla pioggia. A Capdepera, sono caduti circa 40 litri per metro quadro, di cui 19,8 solo in 10 minuti. A Son Servera, sono caduti circa 46 litri per metro quadro. Forti grandinate si sono verificate anche in altre isole delle Baleari, come Minorca e Ibiza.

L’origine di questo intenso fenomeno meteorologico è una goccia fredda che si manifesterà in maniera più forte nel weekend, apportando un peggioramento delle condizioni meteorologiche anche in Italia, in particolare in Sardegna e sulle regioni del Centro.