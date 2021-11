Violenta ondata di maltempo colpisce Malta: danni e strade come fiumi a Msida, Burmarrad, Rabat e Marsa [VIDEO]

MeteoWeb

A causa di una forte ondata di maltempo, a Malta membri del Dipartimento delle Forze Armate e della Protezione Civile hanno effettuato degli interventi di soccorso, tra cui un anziano bloccato dalle forti alluvioni a Burmarrad.

Malta ha registrato oggi forti piogge e fulmini: l’ufficio meteorologico ha emesso un’allerta meteo arancione per temporali.

Segnalati danni e allagamenti in varie località tra cui Msida, Burmarrad, Rabat, Marsa.

I venti sono attualmente da piuttosto forti a forti da sud-est, da deboli a moderati da ovest. Le precipitazioni sono previste per tutta la giornata, salvo una breve interruzione nel primo pomeriggio. E’ previsto maltempo anche per il resto del fine settimana.

