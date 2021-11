Volo salvavita dell’Aeronautica Militare: neonato trasportato d’urgenza da Cagliari a Roma

MeteoWeb

Si è da poco concluso il volo effettuato da un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino per il trasporto urgente di un neonato da Cagliari, in Sardegna, a Roma. La piccola, di appena un giorno, necessitava di ricevere cure specialistiche urgenti e salvavita, motivo per il quale si è reso indispensabile l’intervento immediato del velivolo dell’Aeronautica Militare.

Il piccolissimo paziente, proveniente dal Presidio Ospedaliero di Monserrato, è stato imbarcato all’aeroporto di Cagliari su un velivolo Falcon 50 intorno alle 8.45. Durante il volo di trasferimento, avvenuto all’interno di una apposita culla termica, la piccola è stata accompagnata da una equipe medica del nosocomio sardo che ne ha assicurato l’assistenza sanitaria. Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Ciampino intorno le 10.00 dove la paziente, trasferita a bordo di un’ambulanza, ha continuato il suo viaggio verso l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. L’equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa.

Il volo, richiesto dalla Prefettura di Cagliari, è stato subito disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Missioni di questo tipo non possono prescindere dalla massima tempestività, garantita da una minuziosa organizzazione e da procedure ben rodate. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell’Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari, per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono pronti 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, a decollare in brevissimo tempo, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per qualsiasi destinazione in Italia e all’estero su richiesta di Ospedali, Prefetture e, nel caso di missioni all’estero, di rappresentanze diplomatiche.