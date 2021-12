Si accascia a terra mentre gioca a calcio: 18enne va in arresto cardiaco, è in gravi condizioni

MeteoWeb

Sono gravi le condizioni di un 18enne che, mercoledì 22 dicembre nel corso di una partitella al “Beppe Viola Torino, si è accasciato a terra. Durante il raduno della Rappresentativa Regionale U-19 di Piemonte e Valle d’Aosta, il giovane Adrien Sandjo del Cit Turin LDE è andato in arresto cardiaco e solo l’intervento immediato dei sanitari del 118 ha evitato il peggio. Il 18enne si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Molinette di Torino.

L’episodio è molto simile a quello occorso a Christian Eriksen lo scorso giugno durante la partita tra Danimarca e Finlandia agli Europei.

“Qualche giorno fa abbiamo comunicato ad Adrien della convocazione in Rappresentativa ed era davvero al settimo cielo: era la felicità in persona. Purtroppo ieri, nel corso di una partitella, rincorrendo il pallone all’improvviso si è accasciato, a causa di un malore, ed è caduto per terra. C’è un arresto cardiaco ed è ancora attaccato alle macchine nella speranza che il cuore riparta“, ha detto il Presidente del Cit Turin LDE, Angelo Frau.

“Non vedo ottimismo da parte dei medici: siamo riusciti a contattare la famiglia, c’è prudenza da parte di tutti e nessuno vuole sbilanciarsi. Nella serata di ieri sembrava rispondesse meglio, ma purtroppo oggi il cuore non riparte, come dovrebbe accadere in queste situazioni. Non ci vogliono illudere: ci danno 24 ore e proveranno a fare il possibile, altrimenti i medici saranno costretti a staccare la macchina. Il ragazzo è in coma farmacologico e nessuno può pronunciarsi in maniera particolare: spero davvero che il cuore riparta. È un ragazzo giovane, lo potremmo definire un ragazzo nato atleta. La prognosi non è sciolta, la situazione non è facile e ci possono essere anche diverse complicazioni, ma siamo tutti speranzosi. È davvero notevole l’attenzione che gli stanno riservando: sono tutti molto disponibili. Oggi hanno fatto entrare il mister in sala rianimazione. È troppo giovane per non fare il possibile”, ha aggiunto Frau.