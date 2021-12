Canarie: altri 3 giorni senza attività per dichiarare finita l’eruzione del vulcano Cumbre Vieja

MeteoWeb

Il giorno di Natale potrebbe portare come regalo agli abitanti di La Palma, isola delle Canarie, l’annuncio della fine dell’eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Il vulcano ha iniziato ad eruttare il 19 settembre scorso ma da diversi giorni, l’attività dà segnali di esaurimento. Così i responsabili del piano d’emergenza per questa calamita’ naturale hanno annunciato oggi che per poter dichiarare conclusa l’eruzione dovranno trascorrere ancora tre giorni senza segnali visibili di attivita’ vulcanica. Gli esperti che seguono l’evoluzione della situazione sono stati cauti, sostenendo che devono trascorrere almeno 10 giorni consecutivi senza attivita’ per poter dare l’eruzione per terminata.

I gas rimanenti nelle immediate vicinanze dell’eruzione sono ancora preoccupanti. Ma tutti i segni, sia osservabili che provenienti dai sistemi di sorveglianza (anidride solforosa, sismicità e tremore), confermano l’esaurimento del processo eruttivo, anche se non è da escludere, secondo gli esperti, una nuova ripresa dell’attività stromboliana e l’emissione di colate di lava.