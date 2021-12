68 medici positivi dopo una festa di Natale in Spagna: lavorano tutti nella terapia intensiva di Malaga

MeteoWeb

Dopo aver partecipato a una festa di Natale su un totale di 173 persone, 68 medici sono risultati positivi al Covid-19: lavorano tutti in un reparto di terapia intensiva dell’Ospedale regionale di Malaga. Ne dà notizia Reuters, citando come fonte il governo regionale dell’Andalusia. Coloro che hanno contratto il virus avevano tutti test antigenici o la terza vaccinazione di richiamo prima di partecipare alla festa. I contagiati hanno mostrato sintomi lievi.

Le autorità sanitarie non hanno ancora individuato con certezza la fonte di contagio, che potrebbe essere stata anche un grande pasto per il personale dell’ospedale.

Le autorità sanitarie dell’Andalusia hanno chiesto a tutti i sanitari di ospedali pubblici e privati di evitare feste di Natale. In Andalusia, ci sono 136 casi di positività per 100mila abitanti; in Spagna il dato dell’incidenza è di 248 ogni 100mila abitanti.

Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez ha esortato tutti i cittadini a non abbassare la guardia nella lotta al Covid.