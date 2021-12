A Messina iniziano le vaccinazioni ai bambini, ma non bastano i supereroi per tranquillizzarli – FOTO & VIDEO

MeteoWeb

A Messina arrivano i super vaccinatori, con il commissario per l’Emergenza Covid della Provincia, Alberto Firenze, che ha dato il via alle vaccinazioni dei bambini. Da ieri, infatti, anche la fascia di età dai 5 agli 11 anni può ricevere il vaccino anti Covid, in dose ovviamente inferiore rispetto a quella degli adulti.

Nell’hub vaccinale sono stati allestiti palloncini colorati, giochi come la ‘Campana’ e sono arrivati persino degli infermieri vestiti da supereroi, ma non è bastato nemmeno questo a tranquillizzare i piccoli, come si può vedere dal VIDEO diffuso dall’ufficio stampa: