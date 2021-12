Maltempo Sicilia: a Trabia mareggiata distrugge il Lido Vetrana [VIDEO]

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito il palermitano ha causato danni ad al Lido Vetrana di Trabia, una struttura alberghiera sul mare. Le onde si sono portate via una porzione della struttura. A causare la forte mareggiata le folate di vento e di burrasca, che hanno fatto crollare in acqua pezzi dell’edificio. Fortunatamente non ci sono feriti, ma i danni sono ingenti.