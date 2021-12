Vaccini anti-Covid: studio sugli effetti collaterali cardiovascolari, dagli eventi tromboembolici alla pericardite

MeteoWeb

“Il COVID-19 provoca diverse complicazioni cardiovascolari, come aritmie, miocardite, pericardite e tromboembolia venosa. I vaccini contro SARS-CoV-2 sono stati associati ad effetti collaterali cardiovascolari rari, ma a volte fatali”, si legge in uno studio, pubblicato sulla rivista Cardiology and Therapy, che passa in revisione gli studi sulle complicazioni cardiovascolari dei vaccini sviluppati contro il Covid. “I vaccini contro SARS-CoV-2 in generale possono causare eventi tromboembolici, come la trombosi venosa cerebrale, e i vaccini a mRNA in particolare possono causare miocardite/pericardite, con quest’ultima più probabile che si verifichi negli adulti più giovani dopo la seconda dose di vaccino”, scrivono i ricercatori.

Eventi Trombembolici

“Gli studi hanno suggerito che i vaccini contro SARS-CoV-2 che utilizzano una piattaforma a vettore adenovirale possono essere correlati all’insorgenza di trombocitopenia trombotica. Dall’inizio alla metà di marzo 2021, diversi Paesi europei hanno interrotto l’uso del vaccino AstraZeneca a causa di segnalazioni spontanee di eventi tromboembolici tra le persone vaccinate. Uno studio sui destinatari del vaccino ChAdOx1 nCov-19 (AstraZeneca) ha riportato che il rapporto di morbilità standardizzato per gli eventi tromboembolici era 1,97 volte più alto in questa popolazione di studio rispetto alla popolazione generale. Alcuni studi hanno riportato che la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca può portare a trombocitopenia trombotica immunitaria mediata da anticorpi attivanti le piastrine contro PF4, una condizione che clinicamente assomiglia a una grave trombocitopenia indotta da eparina. Ad esempio, in uno studio su dieci pazienti che hanno presentato uno o più eventi trombotici, tra cui trombosi venosa cerebrale, trombosi splancnica ed embolia polmonare, dopo la vaccinazione con AstraZeneca, gli autori hanno concluso che la trombocitopenia immunitaria indotta dal vaccino si è verificata attraverso la formazione post-vaccinale di anticorpi attivanti le piastrine contro PF4. In un altro studio su 22 pazienti che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca e che successivamente si sono presentati con trombocitopenia acuta e trombosi, inclusa la trombosi venosa cerebrale, in assenza di precedenti condizioni mediche protrombotiche, gli autori hanno affermato che la sindrome patogena PF4-dipendente potrebbe verificarsi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Successivamente, eventi tromboembolici simili sono stati segnalati in uno studio su pazienti che avevano ricevuto il vaccino J&J (Ad26.COV2.S). Al 14 aprile 2021, sono stati segnalati sei casi di trombosi del seno venoso cerebrale con trombocitopenia, verificatisi 7-14 giorni dopo la vaccinazione, tra oltre 7,2 milioni di persone che erano state vaccinate con J&J a livello globale. Inoltre, un paziente ha sviluppato trombosi venosa profonda durante uno studio di fase 3 su pazienti che hanno ricevuto il vaccino Sputnik V. Ci sono stati anche casi di trombosi segnalati in pazienti che avevano ricevuto i vaccini a mRNA, con possibili casi di trombosi del sistema nervoso centrale tra i destinatari del vaccino a mRNA Pfizer/BioNTech e del vaccino a mRNA Moderna”, riporta lo studio.

Miocardite e pericardite

“Dopo la vaccinazione COVID-19 (da 6 ore a 4 giorni dopo la vaccinazione), sono stati segnalati casi di miocardite e pericardite. In Israele sono stati condotti due ampi studi retrospettivi sull’insorgenza di miocardite in persone che avevano ricevuto il vaccino Pfizer. Mevorach et al. hanno studiato oltre 5,1 milioni di soggetti vaccinati 21 giorni dopo la prima dose e 30 giorni dopo la seconda dose. Hanno trovato 136 casi di quella che era molto probabilmente la miocardite, di cui il 95% era lieve nei sintomi e solo un caso era fatale. Inoltre, la differenza di rischio per lo sviluppo di miocardite tra la prima e la seconda dose del vaccino era di 1,76 per 100.000 persone in tutto e di 13,73 per i riceventi di sesso maschile di età compresa tra 16 e 19 anni. Nell’altro studio in Israele, Witberg et al. ha cercato nei registri di oltre 2,5 milioni di destinatari del vaccino Pfizer e ha scoperto che il tasso di incidenza della miocardite era di 2,3 per 100.000 persone, aumentando a oltre dieci casi per 100.000 persone tra i destinatari di età compresa tra 16 e 29 anni. Inoltre, una ricerca di Montgomery et al. del personale militare statunitense vaccinato con vaccini a mRNA ha identificato 23 casi di miocardite entro 4 giorni dalla vaccinazione. Un altro studio ha riportato che il rischio di sviluppare miocardite è 18,28 volte più alto in coloro che erano stati infettati da SARS-CoV-2 rispetto a coloro che non sono infetti, il che è considerevolmente alto rispetto all’aumento del rischio nelle persone vaccinate (3,24 volte superiore a quello di coloro che non sono stati vaccinati). Dato che i sintomi sono comparsi in prossimità del momento della vaccinazione ed escludendo altre possibili diagnosi, gli autori di alcuni studi hanno ipotizzato che queste complicanze fossero secondarie alla vaccinazione; tuttavia, la fisiopatologia rimane sconosciuta. Sono stati ipotizzati meccanismi di risposta infiammatoria aspecifica secondaria alla vaccinazione e cross-reattività degli anticorpi dovuta al mimetismo molecolare. Quasi tutti i casi segnalati di miocardite si sono verificati dopo la vaccinazione con vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna). Watad et al. hanno riportato due casi di pericardite dopo la vaccinazione con vaccini a mRNA, con i pazienti che rispondevano a farmaci antinfiammatori e corticosteroidi. Diaz et al. hanno studiato più di 2 milioni di individui vaccinati e hanno trovato 37 casi di pericardite, con un’insorgenza mediana di 20 giorni per i sintomi dopo la vaccinazione; non c’era mortalità. Il numero medio mensile di pazienti con pericardite nel periodo di pre-vaccinazione (gennaio 2019-2021) è stato significativamente inferiore a quello nel periodo di vaccinazione tra febbraio e maggio 2021 (49,1 contro 78,8). Il rapporto di rischio di sviluppare pericardite dopo la vaccinazione con il vaccino Pfizer è stato riportato di 1,27 da Barda et al., rispetto a 5,39 per coloro che sono stati infettati da SARS-CoV-2, rispetto a individui sani. Fino al 13 ottobre 2021, il Centro statunitense per il controllo delle malattie (CDC) ha annunciato che la miocardite/pericardite era un effetto collaterale raro che era più probabile che si verificasse negli adolescenti maschi e nei giovani adulti dopo la seconda dose di vaccinazione piuttosto che la prima dose ed entro diversi giorni dopo la vaccinazione con vaccini a mRNA. Inoltre, i soggetti vaccinati più giovani devono essere valutati più da vicino se presentano dolore toracico acuto, palpitazioni e mancanza di respiro per miocardite/pericardite dopo la vaccinazione; va ricordato che la sindrome coronarica acuta è meno probabile in questa popolazione. Da notare, dovrebbero essere prese in considerazione altre possibili diagnosi basate sull’anamnesi del paziente”, si legge nello studio.

Aritmia

“Un caso di aritmia ventricolare parossistica è stato segnalato nello studio clinico sul vaccino Pfizer (BNT162b2), ma non è stata trovata alcuna relazione causale. Da notare che l’insorgenza di aritmie ventricolari è stata associata a infiammazione cardiaca. Garcia et al. ha riportato tre casi di tachicardia a seguito della vaccinazione Pfizer; tutti e tre i pazienti avevano una precedente storia di infezione da SARS-CoV-2. Inoltre, è stata osservata tachicardia posturale ortostatica in un paziente sano 6 giorni dopo la vaccinazione con la prima dose del vaccino Pfizer; questo tipo di aritmia era stato precedentemente osservato nei riceventi il ​​vaccino Gardasil per il papillomavirus umano. Una possibile spiegazione è che la reazione autoimmune contro i recettori adrenergici nel sistema cardiovascolare porta alla compromissione della vasocostrizione, causando successivamente tachicardia posturale. Mustafà et al. ha suggerito che la riduzione della risposta vasopressoria all’angiotensina-II plasmatica e la compromissione baroriflessa hanno portato a una risposta vasocostrittrice alterata e alla successiva tachicardia ortostatica in posizione eretta. Va notato che l’infezione da COVID-19 aumenta la possibilità di sviluppare aritmia di 3,83 volte e che le segnalazioni di aritmia sono a livello di case report e non sono state dimostrate; quindi, sembrerebbe che l’assunzione di vaccini sia giustificabile”, scrivono i ricercatori.

Infarto miocardico

“Sono stati segnalati casi di infarto miocardico in persone dopo la vaccinazione con i vaccini Pfizer, AstraZeneca e Sinovac, con il divario tra la vaccinazione e l’insorgenza di infarto miocardico variabile da 15 minuti a 2 giorni. Esistono diversi meccanismi possibili per spiegare perché ciò potrebbe accadere: (1) trombocitopenia trombotica immunitaria; (2) una serie di reazioni allergiche che portano all’occlusione delle arterie coronarie e, di conseguenza, all’infarto del miocardio (es. sindrome di Kounis). In uno studio di coorte multinazionale condotto da Li et al. sull’incidenza degli effetti avversi indotti dal vaccino, il rischio di infarto miocardico dopo la vaccinazione aumentava con l’età. Tuttavia, tutti gli studi sono stati inconcludenti nel determinare una relazione tra vaccinazione e infarto miocardico; Barda et al. ha riportato il rapporto di rischio per lo sviluppo di infarto miocardico pari a 1,07 per i destinatari del vaccino Pfizer rispetto a 4,47 per le persone infettate da SARS-CoV-2 . Sono necessarie ulteriori indagini longitudinali per stabilire il nesso di causalità”, continua lo studio.

Ipertensione

“Alcune indagini hanno dimostrato che i vaccini anti-COVID-19 possono essere associati all’ipertensione. In una serie di casi di nove pazienti con ipertensione di stadio III, otto erano sintomatici (malessere, cefalea, formicolio in bocca e sudorazione) e avevano un aumento della pressione sanguigna. Tutti gli otto pazienti avevano ricevuto il vaccino Pfizer/BioNTech e il nono aveva ricevuto il vaccino Moderna. In un altro studio, sei partecipanti, su 113 pazienti, hanno mostrato un aumento medio della pressione sistolica o diastolica a casa di ≥ 10 mmHg durante i primi 5 giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer/BioNTech, rispetto al periodo di 5 giorni immediatamente precedente vaccinazione”, si legge nello studio.

Cardiomiopatia di Takotsubo

“Ci sono due segnalazioni pubblicate sulla cardiomiopatia di Takotsubo dopo la vaccinazione con i vaccini Moderna e AstraZeneca. In entrambi i casi, altre possibili diagnosi sono state escluse da ulteriori accertamenti, come l’angiografia. Da notare che in questi casi non sono stati menzionati fattori infettivi, infiammatori, emotivi o fisici precipitanti ed entrambi i pazienti si sono ripresi dopo aver ricevuto il trattamento”, riporta lo studio.

Gli autori concludono che “complicazioni vascolari negli individui a seguito della vaccinazione anti-COVID-19 sono state segnalate di recente; tuttavia, per la maggior parte delle segnalazioni di complicanze, l’associazione tra vaccinazione e complicanze non è stata dimostrata. Sono necessari ulteriori studi longitudinali con gruppi di controllo per ritrarre un quadro più ovvio dell’argomento. I medici devono essere vigili e conoscere le manifestazioni cliniche tipiche e atipiche di questi eventi cardiovascolari al fine di diagnosticare e gestire i possibili casi il prima possibile e mitigare gli eventi avversi”. I ricercatori specificano che “questi eventi sono rari e non influiscono sulla valutazione globale del rischio/beneficio dei vaccini anti-COVID-19. I vantaggi di questi vaccini per porre fine alla pandemia e/o ridurre il tasso di mortalità superano qualsiasi rischio per le rare complicanze cardiovascolari”.