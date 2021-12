Acqua alta a Venezia: il Mose attivo in tutte le bocche di porto

MeteoWeb

A seguito della previsione di un nuovo fenomeno di acqua alta a Venezia, il Mose è al momento attivo in tutte le bocche di porto.

Il Centro maree del Comune ha reso noto che il valore previsto in mare alle 11:20 sarà di 105 cm.

Il livello a Venezia potrebbe raggiungere un massimo di 80 cm verso mezzogiorno: con questo livello, il suolo cittadino sarà interessato dalla marea per meno dell’1%.

Picco di marea previsto anche nella notte con 120 cm intorno alle 3, con attivazione del Mose a partire dalle 21:30.

