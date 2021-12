Acqua alta a Venezia: il Mose entra in azione, 77 cm di marea in città e 119 al largo

MeteoWeb

A protezione della Laguna di Venezia, stamattina è entrato in azione il Mose, in occasione della prima acqua alta di Dicembre, che alle ore 07:20 ha raggiunto alla Bocca di porto del Lido un picco di 119 cm.

Rispetto alla previsione di 120 cm sul medio mare, in città, a Punta della Salute, l’onda di marea non è andata oltre i 77 cm, registrati alle ore 05:40. In seguito sono state messe in azione le dighe mobili e il dell’acqua è rimasto stabile.

Altri episodi di acqua alta sono previsti a Venezia anche nei prossimi giorni, per l’azione congiunta di venti da nord-est, sommata agli alti valori di marea astronomica dovuti alla fase di sizigia e al livello medio residuale delle maree dei giorni scorsi.

L’Ufficio Maree del Comune, Ispra e Cnr-Ismar prevedono una massima di 115-125 cm alle 08:50 di domani, e di 100-110 cm il 3 Dicembre alle 09:25.

