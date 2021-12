MeteoWeb

Il Centro previsioni maree del Comune di Venezia ha emesso un bollettino in cui prevede per domani, mercoledì 8 dicembre, alle 12.15 un picco di marea di 110cm. È quindi possibile che il Mose entri in funzione.

Per giovedì 9 dicembre, è prevista un’altra punta di marea alle 2.15 di 120cm.