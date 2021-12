Acqua alta a Venezia: oggi punta marea di 125 cm, il Mose ha protetto la città lagunare

MeteoWeb

Venezia è stata protetta la notte scorsa dall’acqua alta grazie all’ennesimo sollevamento del sistema Mose alle tre bocche di porto.

La massima di marea, misurata in mare alla diga Sud del Lido, è stata di 125 cm sul medio mare, alle 00:30 circa, mentre in città, al mareografo di Punta della Salute, il livello dell’acqua non ha superato i 75 cm, lasciando il centro storico all’asciutto.

Il livello di marea è rimasto su livelli sostenuti fino all’alba, oltre il metro, toccando un’altra punta di 124 cm alle 3, con un differenziale di circa 50 cm rispetto alla laguna interna.

