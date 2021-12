Acqua alta Venezia, oggi nuovo picco di marea: con il Mose 71 cm a Punta della Salute, 116 cm in mare

MeteoWeb

Venezia all’asciutto anche oggi: secondo il Centro maree del Comune, è stato rilevato alle ore 09:05 un picco di marea che ha toccato 116 cm, misurati in Adriatico alla Bocca di Porto del Lido, mentre in città l’acqua è salita al massimo a 71 cm sul medio mare misurati a Punta della Salute.

Si è proceduto stamane ad un nuovo sollevamento delle 78 dighe mobili del sistema Mose di protezione della laguna, ancora in fase di completamento.

