Al Bano positivo al Covid: “vinceremo questa guerra, state attenti”. Positivo anche Filippo Tortu

I contagi da Covid stanno crescendo ad un ritmo velocissimo in Italia, tanto che oggi si sono sfiorati i 100.000 casi giornalieri. In questa nuova ondata di contagi, sempre più volti noti stanno annunciando la loro positività.

Oggi, per esempio, è stato il celebre cantante Al Bano ad annunciare di essere risultato positivo e che non potra’ partecipare alla serata di Capodanno di Canale 5, che andra’ in onda dal Petruzzelli di Bari, con la conduzione di Federica Panicucci. “Ebbene si’, il maledetto virus Covid mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che c’era in programma di fare: l’ultima notte dell’anno da Bari con Panicucci e tanti amici come Riccardo Fogli, The Kolors, il grande Facchinetti“, spiega il cantante, 78 anni, in un video pubblicato su Instagram dalla sua tenuta. “Sono qui, devo combattere questo braccio di ferro con questo maledetto che e’ invisibile ma colpisce, e’ il nemico piu’ importante, piu’ squallido che rappresenta un po’ il nemico della terza guerra mondiale. Finira’, perche’ tutto passa: gli ho gia’ preparato il funerale, la bara l’ho comprata, si chiama coronavirus, ho messo la data di nascita, aspetto la benedetta data di morte”. “Mettiamoci un po’ ironia, un po’ di forza, non piangiamoci addosso“, sottolinea all’insegna dell’ottimismo Al Bano che pero’ avverte: “state attenti, colpisce tutti, anche i no vax. E’ questa la grande amara verita’. Buon anno a tutti quanti, buon tutto sempre, alla fine vinceremo noi, sicuramente“, conclude.

Anche il campione di velocità Filippo Tortu ha annunciato di essere stato contagiato dal Covid. “Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test Covid e oggi mi e’ arrivato l’esito della positivita'”, ha annunciato su Instagram lo sprinter azzurro. “Anche se dovro’ stare in quarantena, fortunatamente sono asintomatico e sto bene – scrive Tortu -. Continuero’ ad allenarmi da casa per mantenermi in forma e tornare in pista il prima possibile con piu’ voglia che mai. A presto. Un abbraccio“.