Covid, Alessandro Di Battista positivo: “ho fatto anche la terza dose”

“Io e Sahra siamo positivi (io ho fatto anche la terza dose). Auguriamo a tutti Buon Natale!“. E’ quanto scrive Alessandro Di Battista sulla propria pagina Facebook, postando una foto in cui mostra se stesso, intento a scattare il selfie, la compagna e di due figli seduti intorno ad un tavolo. Lui e Sahra indossano la mascherina, probabilmente per non rischiare di contagiare anche i bambini.

Sotto al post si sono ovviamente scatenati i commenti, tra chi augura buon Natale alla famiglia Di Battista e chi, invece, si chiede come sia potuto accadere che la coppia si sia contagiata nonostante la terza dose (come se ancora non fosse chiaro che il vaccino non frena il contagio ma, semmai, lenisce solo i sintomi della malattia).