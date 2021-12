Alex Zanardi è tornato a casa: “è un vero combattente”, “passerà il Natale in famiglia”

MeteoWeb

“Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto“: lo ha affermato Daniela, moglie del campione paralimpico Alex Zanardi, attraverso il sito di Bmw Italia di cui il marito è Brand Ambassador.

Il 19 giugno del 2020, a Pienza, mentre con la sua handbike seguiva la staffetta di Obiettivo Tricolore, Zanardi si è schiantato frontalmente con un camion riportando gravissime ferite alla testa e danni neurologici gravi. Ne sono seguite diverse operazioni, ricovero, riabilitazione.

“Dopo il lungo periodo in ospedale è importante per lui tornare dalla sua famiglia. Per un anno e mezzo – ha proseguito Daniela-, Alex ha avuto intorno a sé solo persone con mascherine e dispositivi di protezione e le visite erano molto limitate. Ora Stiamo con Alex tutto il giorno, lui è nel suo ambiente familiare e quindi può tornare un minimo alla normalità. Questo gli dà ulteriore forza. Siamo molto grati al personale medico delle cliniche in cui è stato curato“.

“Il recupero continua ad essere un processo lungo. Il programma di riabilitazione condotto da medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti ha permesso progressi costanti. Naturalmente, le battute d’arresto ci sono e possono ancora verificarsi. A volte bisogna fare due passi indietro per farne uno in avanti. Ma Alex dimostra ripetutamente di essere un vero combattente“.

Zanardi “passerà Natale a casa“, con i suoi familiari, ha confermato Luca Pancalli, presidente del Comitato Olimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, all’Auditorium Parco della Musica a Roma.