Spazio: alla scoperta di Marte con ESA e PLAYMOBIL

MeteoWeb

I personaggi di PLAYMOBIL sono apprezzati da milioni di bambini in tutto il mondo e, a partire da questo mese, si aggiunge alla gamma il set della Missione su Marte realizzata in collaborazione con l’ESA. Il set della Missione contiene due astronauti dell’ESA in versione PLAYMOBIL, un rover marziano a marchio ESA dotato di luci e suoni, un mezzo di esplorazione leggero, una stazione di perforazione, un laboratorio di ricerca dell’ESA, un robot e tanti altri accessori per entusiasmanti missioni su Marte, comunica l’ESA.

La stazione di perforazione viene utilizzata per ricercare minerali nelle rocce. Se gli astronauti scoprono qualcosa di interessante, cambiano la punta del trapano con il braccio-pinza e raccolgono con cura l’oggetto. Tutti i campioni vengono esaminati in dettaglio nella stazione di ricerca. Per coprire distanze più brevi, gli astronauti utilizzano il mezzo di esplorazione leggero. I campioni di roccia possono essere riposti nel vano di carico davanti al mezzo. Cosa scopriranno gli astronauti durante questa missione?

Le missioni su Marte hanno portato a molte scoperte entusiasmanti che hanno trasformato la nostra comprensione del pianeta. Mars Express dell’ESA è in orbita intorno a Marte dal 2003 e nel 2016 è stata raggiunta dal nostro ultimo veicolo spaziale: l’ExoMars Trace Gas Orbiter. La missione ExoMars prosegue con il rover Rosalind Franklin e la piattaforma russa Kazachok, il cui lancio è previsto nel 2022. Il prossimo passo è portare dei campioni sulla Terra per un’analisi dettagliata presso dei laboratori sofisticati. L’ESA sta collaborando con la NASA per esaminare nuove idee di missione per una campagna internazionale Mars Sample Return tra il 2020 e il 2030. Insieme, queste missioni affronteranno la questione se la vita sia mai esistita su Marte.