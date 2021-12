L’alba del 26 Dicembre 2019 in Qatar è stata davvero mozzafiato: dal mare sono spuntate le “corna del diavolo” [FOTO]

MeteoWeb

Nel giorno di Santo Stefano del 2019, un “anello di fuoco” è apparso nel cielo in un raro fenomeno astronomico: il 26 Dicembre di 2 anni fa, infatti, si è verificata un’eclissi solare anulare, visibile solo da alcune parti del mondo.

Un’eclissi solare anulare differisce da un’eclissi solare totale perché la Luna non riesce a oscurare completamente il Sole (il satellite è più distante dalla Terra rispetto alla norma, facendolo apparire più piccolo): il Sole quindi non viene completamente eclissato, creando un “anello di fuoco” nel cielo.

L’evento è stato visibile in Europa orientale, Asia, Australia nordoccidentale, Africa orientale, nelle aree dell’Oceano Indiano e Pacifico, ed è stato ammirato all’alba, parzialmente, in Arabia Saudita, in Qatar, Emirati Arabi Uniti, Oman, India meridionale, Sri Lanka, Indonesia, Singapore e Malesia.

In Qatar l’alba del 26 Dicembre 2019 è stata davvero mozzafiato: il Sole è sorto parzialmente eclissato, ed inizialmente erano visibili due parti che sembravano quasi delle corna, ha raccontato su Instagram Elias Chasiotis, che ha scattato le foto che hanno immortalato l’insolito scenario. Sono state chiamate “corna del diavolo”, e l’alba è stata soprannominata “malvagia”, ma “per me è stata l’alba più bella che abbia mai visto,” ha dichiarato Chasiotis.