Allerta Meteo Calabria: domani codice arancione sull’area tirrenica cosentina

Allerta Meteo arancione domani in Calabria: scatterà dalla mezzanotte di oggi e proseguirà per tutta la giornata di domenica 5 dicembre, fino alle ore 24 e riguarderà l’alto Tirreno Cosentino.

Nel messaggio di allerta meteo diramato dalla Protezione civile regionale si prevedono piogge diffuse e temporali isolati, ma “i fenomeni temporaleschi – si precisa – potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con conseguenze rilevanti“. Nel messaggio di allerta arancione si segnala, inoltre, la possibilità che si verifichino fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni.