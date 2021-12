Allerta Meteo Campania: criticità prorogata fino a domani, codice arancione in in penisola sorrentino-amalfitana

MeteoWeb

La Protezione civile della Campania ha prorogato l’allerta meteo per piogge e temporali anche forti fino alle 23.59 di domani con livelli di allerta diversi a seconda delle zone.

Allerta arancione è prevista in penisola sorrentino-amalfitana, monti di Sarno e Picentini; Tusciano e alto Sele; piana del Sele e alto Cilento; Tanagro; basso Cilento, per precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata o forte intensità. Venti moderati con possibili raffiche nei temporali. Un quadro meteo associato a un rischio idrogeologico diffuso che potrebbe portare anche a instabilità di versante, localmente profonda, con frane e colate rapide di fango e caduta massi, oltre che ad allagamenti e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Allerta Gialla sulla restante parte del territorio dove potranno comunque verificarsi temporali anche intensi associati a raffiche di vento e ad un dissesto idrogeologico localizzato.