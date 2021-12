Allerta Meteo Campania: forti temporali in arrivo, codice giallo dalle 20

MeteoWeb

La protezione civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo valida a partire dalle 20 di oggi, lunedì 27 dicembre, e fino alle 12 di domani, martedì 28 dicembre, su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Si prevedono precipitazioni sparse, rovesci o locali temporali, puntualmente anche intensi. Dal punto di vista del rischio idrogeologico sono segnalati fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, inondazioni, frane e caduta massi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.