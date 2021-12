Allerta Meteo, forte vento e mare in tempesta sulla Costa Viola: inizia la grande mareggiata di Scilla – FOTO

MeteoWeb

Sta iniziando in queste ore la grande tempesta che in serata promette di flagellare il basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia. Piove, c’è un forte vento e il mare è già in tempesta lungo la Costa Viola, in provincia di Reggio Calabria, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. A Scilla le onde iniziano ad infrangersi sulla strada, ma i fenomeni più estremi sono attesi in serata, tra le 17:00 e la notte quando i temporali saranno molto intensi con grandine, piogge torrenziali, venti impetuosi e mare in tempesta. In Aspromonte la neve cadrà copiosa oltre i 1.000 metri di altitudine, con accumuli abbondanti. Nella nota località turistica di Gambarie ci aspettiamo oltre mezzo metro di neve. Per il monitoraggio della situazione meteorologica consigliamo le pagine del nowcasting che consentono di seguire in diretta l’evoluzione delle più pericolose celle temporalesche e il loro tragitto: