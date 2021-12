Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani codice giallo per neve e pioggia che gela

MeteoWeb

“Nella giornata di mercoledì 8 dicembre sono previste nevicate di debole/moderata intensità sui rilievi, più probabili sul settore occidentale“: è quanto segnalano Arpae e la Protezione Civile regionale dell’Emilia-Romagna. “Temporaneamente le precipitazioni potrebbero assumere condizioni di acqua mista a neve. Gli accumuli di neve in montagna potrebbero arrivare intorno ai 20 cm, mentre in pianura non saranno superiori ai 10-15 cm. Sono previsti locali episodi di pioggia che gela su colline e rilievi del settore centro-occidentale. Nelle zone montane/collinari sono possibili occasionali fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a causa della saturazione dei suoli dovuta alle precipitazioni del periodo precedente“.

La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo codice giallo “per neve sulle province di PC, PR; per pioggia che gela sulle province di PC, PR, RE, MO, BO“, valida “dalle 00:00 dell’8 dicembre 2021 fino alle 00:00 del 9 dicembre 2021“.