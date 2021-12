Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani codice giallo per neve, fiocchi anche nelle pianure occidentali

MeteoWeb

“Per venerdì 10 dicembre si prevedono nevicate di debole/moderata intensità e accumuli attorno ai 20-30 cm in Appennino, e attorno ai 5 cm nelle pianure occidentali“: la Protezione Civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo gialla valida “dalle 00:00 del 10 dicembre 2021 fino alle 00:00 del 11 dicembre“.

La neve comincerà a cadere in mattinata sulle province occidentali per poi estendersi fino in Romagna dove, in Appennino, le precipitazioni si esauriranno nelle prime ore di sabato.

Escluse dall’allerta le macroaree di bassa pianura delle province di Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.