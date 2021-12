Allerta Meteo in Friuli Venezia Giulia: in arrivo neve, vento e pioggia

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo valida a partire dalle 15 di domani, mercoledi’ 8 dicembre. Pioggia, vento, freddo e mareggiate sono in arrivo sulla regione. Dal pomeriggio di domani, infatti, sono previste piogge su pianura e costa mentre sulla zona montana nevichera’ inizialmente in modo debole o moderato, ma poi in modo piu’ abbondante fino a fondovalle (200-300m circa), oltre i 500m circa sulle colline orientali.

Dalla sera e fino a notte inoltrata, le nevicate sui monti saranno piu’ intense, e le piogge su pianura e costa saranno piu’ consistenti. Sulla pianura occidentale non e’ esclusa qualche fase di pioggia mista a neve. Soffiera’ vento sostenuto da nord-est in pianura e sulle zone orientali, forte da est sulla costa e da sud o sud-est sulle Prealpi. Sulla costa successivamente, il vento sara’ da sud sostenuto. Sulla costa probabile acqua alta, possibile mareggiata specie a ovest e sara’ possibile anche qualche temporale.