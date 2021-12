Allerta Meteo in Sardegna: codice arancione per piogge

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sardegna ha diramato un’allerta meteo arancione per le piogge attese in tutta la giornata di domani, giovedi’ 2 dicembre. L’avviso di condizioni meteo avverse riporta criticita’ moderata per rischio idrogeologico e ordinaria per rischio idraulico sull’Iglesiente e Montevecchio Pischinappiu. L’allerta e’ gialla per rischio idraulico e idrogeologico, invece, sulle aree del Campidano, Tirso e Logudoro.

“Sul Mare del Nord si osserva un sistema ciclonico di origine nord-atlantica caratterizzato da un profondo minimo chiuso al suolo: la saccatura ad esso associata si approfondisce fino al Golfo di Biscaglia e a partire dalle prossime si approfondira’ gradualmente verso sud raggiungendo il Mediterraneo e l’Europa centro-occidentale nel corso della notte – fa sapere la Protezione Civile – successivamente si muovera’ verso est attraversando la Sardegna nel corso della giornata di domani. Aria calda e umida di origine atlantica convergera’ verso il Mediterraneo centrale seguita da aria piu’ fredda di origine polare”.