Nuova allerta meteo in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta dalle 18 di oggi alle 15 di domani per pioggia, vento e mareggiate nel sud dell’isola. Diramato il codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico su Iglesiente, Montevecchio Pischinappiu e Logudoro.