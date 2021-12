Allerta Meteo in Toscana: codice giallo per piogge, vento e mareggiate prorogato a domani

MeteoWeb

L’allerta meteo gialla in Toscana per vento, mareggiate, rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore è stata prorogata a domani, giovedi’ 2 dicembre. In base al bollettino emesso dalla sala operativa della Protezione Civile regionale, correnti umide di Libeccio continuano a coinvolgere la parte settentrionale della regione. Nel dettaglio, spiega una nota, prosegue fino alla mezzanotte di oggi la vigilanza per il vento sui rilievi appenninici nelle zone a nord, e fino alle prime ore di domani quella per le mareggiate sull’arcipelago e nel tratto di costa compreso fra la Versilia e Piombino. Il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico dei reticoli minori prosegue fino alle 14 di domani in Valle del Serchio, Lunigiana e Garfagnana e dalla mezzanotte di oggi si estendera’ anche alla zona della Val di Bisenzio e dell’Ombrone.