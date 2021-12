Allerta Meteo arancione in Trentino: in arrivo neve abbondante e a bassa quota, accumuli fino a 5-10cm l’ora

MeteoWeb

La Protezione Civile del Trentino ha emesso un avviso di “Allerta moderata – arancione” per neve abbondante e a bassa quota, dalle ore 12 di mercoledi’ 8 dicembre alle ore 12 di giovedi’ 9 dicembre. Le precipitazioni – precisa l’avviso della Protezione Civile – inizieranno nella mattinata di mercoledi’ per raggiungere il picco d’intensita’ nel primo pomeriggio e proseguire fino in serata, con deboli precipitazioni residue fino alla notte o al primo mattino di giovedi’. Nella fase piu’ intensa si potranno avere accumuli di neve di 5-10 centimetri all’ora.

Gli accumuli nelle 24 ore tra la mattina di mercoledi’ e quella di giovedi’ saranno – prevede la Protezione Civile – di 20-50 centimetri e su alcuni rilievi anche superiori. Si prevedono problemi dovuti ad accumuli importanti di neve sul terreno e sui tetti, caduta di rami ed alberi, aumento del pericolo di valanghe con possibili fenomeni di slittamento anche su rampe vicine alle strade, difficolta’ e rallentamenti del traffico stradale e ferroviario, possibilita’ di cadute e di tamponamenti a causa della presenza di ghiaccio sulle strade. Potranno verificarsi anche disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilita’ e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

A Trento, sono stati avvisati tutti gli uomini e i mezzi che il Comune mette solitamente in campo per arginare i disagi dovuti alla neve, il cosiddetto “piano neve”, che saranno operativi gia’ dalla mattinata di domani. Si tratta – precisa una nota – di 78 mezzi dotati di lame, 39 mezzi spargisale, 45 di cosiddette “mini-pale” per la pulizia dei marciapiedi piu’ 6 mezzi sul Bondone per la salatura e lo sgombero. Sono state preallertate inoltre 5 cooperative per un totale di circa 30 spalatori che verranno impiegati in caso di necessita’.

A partire da giovedi’ sara’ invece “allerta ordinaria – gialla“, perche’ nella notte tra giovedi’ e venerdi’, in seguito ad un miglioramento del meteo, e’ previsto un brusco calo delle temperature con minime a -10°C in gran parte del Trentino.