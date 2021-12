Allerta Meteo in Valle d’Aosta: prorogato a domani l’avviso per precipitazioni, forte vento e rischio valanghe

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Valle d’Aosta ha prorogato anche per domani, giovedì 30 dicembre, l’allerta gialla per precipitazioni, forte vento, rischio idrogeologico e valanghivo. L’avviso avrà validità fino alle 23.59 del 30 dicembre.

In particolare, per la giornata di domani il bollettino di criticità meteorologica evidenzia forte vento con il permanere della criticità per rischio di medie e grandi valanghe nella zona dell’Alta Valle tra la Valgrisenche, il vallone di La Thuile, le valli Vény e Ferret a Courmayeur, l’alta valle del Gran San Bernardo, l’alta Valpelline e la testata della Valtournenche e sui rilievi di confine con il Piemonte nell’area del Gran Paradiso.