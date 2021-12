Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per neve nel Sud della regione e in pianura

MeteoWeb

Allerta meteo per nevicate in Piemonte: Arpa regionale ha previsto un codice giallo per la giornata di domani sul Sud della regione e su tutte le pianure.

Mercoledì 8 Dicembre sono attese nevicate diffuse, a bassa quota, al suolo sulla parte centro-meridionale del Piemonte, a 2-300 metri di altitudine altrove.

Maltempo in attenuazione dal pomeriggio di domani, a partire da ovest. La giornata di giovedì – ha precisato Arpa – sarà all’insegna del tempo stabile, con gelate diffuse in pianura e minime prossime ai -10°C. Un nuovo modesto peggioramento è previsto per la giornata di venerdì.