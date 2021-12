Allerta Meteo Sardegna: criticità fino a domani per forte vento di maestrale

MeteoWeb

Forte maestrale atteso da stasera in Sardegna.

La Protezione civile regionale ha diffuso un’allerta meteo per vento valida dalle 18 di oggi e per l’intera giornata di domani, mercoledì 29 dicembre.

Sono probabili locali raffiche fino a tempesta e burrasca sui rilievi del settore orientale dell’isola.