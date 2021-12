Allerta Meteo Sardegna: criticità per neve e ghiaccio fino a lunedì

MeteoWeb

Avviso di condizioni meteo avverse per neve e ghiaccio in Sardegna: l’allerta è stata diramata dalla Protezione civile regionale, ed è valida a partire dalle ore 12 di domenica 5 dicembre e sino alle 12 di lunedì 6.

“Una grande saccatura si estende dall’Artico al Nord Africa, interessando l’intera Europa,” ha spiegato la Protezione Civile in una nota. “L’ondulazione più occidentale della struttura stasera inizierà a elongarsi verso meridione, veicolando sulla Sardegna aria fredda e satura di umidità“.