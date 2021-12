Allerta Meteo Sardegna: domani forte vento di maestrale, picchi di 100 km/h

MeteoWeb

In Sardegna il vento di maestrale soffierà, anche a regime di burrasca, per tutta la giornata di domani, con un’intensità di circa 80 km/h: le raffiche potranno raggiungere localmente anche picchi di 100 km/h. Le previsioni dell’Ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu confermano l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, valida fino alle 14 di sabato.

Nella notte, lo stato del mare di Sardegna sarà molto agitato e fino a grosso al largo, il moto ondoso sarà in rapida ascesa e potrà raggiungere anche forza 6-7: sulle coste esposte, in particolare quelle occidentali, saranno possibili mareggiate.