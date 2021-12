Allerta Meteo Toscana: codice giallo per piogge forti nel Nord/Ovest

MeteoWeb

La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo codice giallo per piogge forti, con rischio idrogeologico e idraulico, che interesserà il Nord/Ovest dalle 16 alla mezzanotte di venerdì 24 Dicembre.

Le condizioni meteo saranno in peggioramento dal pomeriggio di oggi, a partire dalle zone settentrionali, in particolare sul Nord/Ovest. Su queste zone, da domani le precipitazioni diventeranno diffuse e insistenti, specialmente sui rilievi, mentre saranno generalmente deboli e intermittenti sulle zone centrali e isolate su quelle meridionali.