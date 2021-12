Allerta Meteo Valle d’Aosta: rischio valanghe e vento, criticità gialla

MeteoWeb

Previste precipitazioni “moderate” (fino a 40 centimetri di fresca nelle 24 ore) oltre i 1.700 metri, oltre a forte vento in quota. Per questo, la protezione civile regionale della Valle d’Aosta ha diramato oggi un bollettino metereologico, idrogeologico e valanghivo che prevede un’allerta gialla nella giornata di domani, fino alle 23.59 del 29 dicembre. Dal punto di vista meteo, si evidenzia un’allerta gialla per precipitazioni forti, con rischio idrogeologico su versanti e torrenti, nella zona dell’Alta Valle tra la Valgrisenche, il vallone di La Thuile, le valli Vény e Ferret a Courmayeur, l’alta valle del Gran San Bernardo, l’alta Valpelline e la testata della Valtournenche.

Nella stessa zona, e anche sui rilievi di confine con il Piemonte nell’area del Gran Paradiso, è prevista una criticità per il rischio di medie e grandi valanghe, prevalentemente in zone non antropizzate e in fenomeni noti per l’elevata frequenza. Infine, è prevista una criticità gialla per vento forte nella Bassa Valle, tra la valle i Champorcher, la valle del Lys e la val d’Ayas.