Maltempo in Veneto: previste intense nevicate su Dolomiti e Prealpi, allerta gialla per valanghe

Sulla montagna veneta già ben innevata, da domani fino a giovedì mattina, è previsto un intenso episodio nevoso (30-50cm di neve già a 1000-1200m di quota) con neve fino a bassa quota (15-30cm a fondovalle in Val Belluna). Il fenomeno determinerà una generale instabilità del manto nevoso che, da mercoledì pomeriggio in poi, renderà possibili scaricamenti e valanghe spontanee lungo i canalini e i versanti ripidi. Le valanghe potranno interessare la viabilità in quota e singole zone antropizzate, i comprensori sciistici più esposti al rischio e singole aree con ripidi pendii erbosi incolti.

Il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità per valanghe in cui è fissata la fase operativa di attenzione (allerta gialla) su Dolomiti e Prealpi, a partire dalle 13.00 di domani. Sempre nella mattinata di domani sono previste sul Veneto anche precipitazioni in estensione a partire da ovest che nelle ore centrali della giornata possono diventare moderate a tratti forti, anche per rovesci. I fenomeni si diraderanno in serata con residue precipitazioni sparse fino alla mattinata di giovedì.