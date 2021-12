Allo Spallanzani di Roma inoculati i vaccini anti Covid ai primi 5 bambini

MeteoWeb

Sono stati vaccinati oggi pomeriggio, contro il Covid, i primi 5 bambini. L’inoculazione è avvenuta allo Spallanzani di Roma. “Sono bambini tra i 6 e 9 anni e sono i primi vaccinati in Italia – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – la somministrazione è avvenuta alle 15. Sono molto soddisfatto. I nostri operatori si sono trasformati in clown per far vivere questo momento come una festa”.