Prima analisi dei campioni dell’asteroide Ryugu: sembra essere tra i materiali più primordiali disponibili finora in laboratorio

Un’analisi del primo materiale riportato sulla Terra da un asteroide ricco di carbonio – Ryugu – è presentata in due articoli pubblicati sulla rivista Nature. Gli asteroidi ricchi di carbonio possono fornire indizi sulla storia antica del Sistema Solare e sulla formazione di minerali organici e idratati, i mattoni della vita.

Ryugu è un asteroide near-Earth ricco di carbonio, a forma di diamante, di circa un chilometro di diametro. Nel dicembre 2020, un campione di 5,4 grammi di materiale raccolto dalla superficie dell’asteroide è stato riportato sulla Terra dalla navicella spaziale Hayabusa2.

Nel primo dei due articoli che analizzano il campione di Ryugu, Toru Yada e colleghi hanno scoperto che il campione è molto scuro – riflettendo solo il 2% della luce che lo colpisce – con un’elevata porosità del 46%, maggiore di qualsiasi meteorite studiato finora . Nel secondo articolo, Cédric Pilorget e colleghi hanno determinato la composizione del campione utilizzando un microscopio in grado di acquisire immagini a diverse lunghezze d’onda della luce negli spettri visibile e infrarosso. Gli autori hanno scoperto che il campione è composto da una matrice idratata, come l’argilla, con una varietà di sostanze organiche incorporate. Tuttavia, alcune singole parti sono costituite da sostanze diverse, come carbonati o composti volatili.

Questi risultati rivelano la composizione microscopica eterogenea dei campioni di Ryugu, mentre confermano le osservazioni in situ fatte da Hayabusa2, suggerendo che Ryugu è macroscopicamente uniforme nella struttura e nella composizione – simile ai meteoriti di condrite ricchi di carbonio – ma è più scuro, più poroso e più fragile.

Gli autori concludono che il contenuto di questo campione sembra essere tra i materiali più primordiali disponibili fino ad oggi nei nostri laboratori, formando una collezione unica per studiare l’origine e l’evoluzione del nostro Sistema Solare, rappresentando un modello per il ritorno di campioni dai pianeti nel futuro.