Ancora caldo record in Canada: registrati +22,5°C in British Columbia, “un dato impressionante per un giorno di Dicembre in qualsiasi regione del Paese”

MeteoWeb

Ancora caldo record in British Columbia dopo le temperature bollenti estive che hanno provocato centinaia di morti nella provincia più occidentale del Canada: questa settimana la colonnina di mercurio ha fatto registrare +22,5°C, eguagliando il precedente record nazionale del 1982. La temperatura è stata rilevata mercoledì a Penticton, località nel centro della provincia: si trova a poche centinaia di km a sudest di Lytton, dove l’estate scorsa sono stati rilevati +49,6°C, un record storico per il Paese.

“E’ un record, o per essere precisi, eguaglia un record,” ha affermato ad AFP il meteorologo di Environment Canada, Armel Castellan, ricordando che nel Paese l’ultimo picco invernale (sempre +22,5°C) risaliva al 3 Dicembre 1982 ad Hamilton, cittadina dell’Ontario. Da Settembre abbiamo avuto “molto, molto caldo che ci arriva dalla regione subtropicale,” ha spiegato Castellan, che ha descritto la temperatura raggiunta come “molto, molto impressionante per un giorno di Dicembre in qualsiasi regione del Paese“.