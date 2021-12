Apocalittica eruzione del vulcano Semeru in Indonesia: migliaia di persone in fuga, si temono molti morti – FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un’apocalittica eruzione vulcanica si è verificata in Indonesia: è esploso all’improvviso il vulcano Semeru e la colonna di fumo, cenere e lapilli si è alzata per quasi un chilometro e mezzo (40.000 piedi). Fino a questo momento non sono state segnalate vittime, ma si teme ve ne siano. La conta dei danni, però, potrà essere fatta solo quando il colosso vulcanico darà tregua.

Intorno alle 14:50 ora locale, il Monte Semeru nella città di Lumajang, East Java, ha eruttato. I video dell’eruzione condivisi sui social media, visibili nei link in calce all’articolo, mostrano la gente del posto in fuga da un’enorme nuvola di fumo. Migliaia di persone sono fuggite mentre l’enorme colonna di fumo ha ricoperto di oscurità i villaggi vicini, come ha detto un funzionario locale. I video mostrano gli abitanti dei villaggi che corrono e urlano in preda al panico mentre un’enorme nuvola di cenere si avvicinava a loro, minacciosa.

“Allahu akbar (Dio è grande)!” si sentivano gridare i residenti. Il capo del distretto di Lumajang, Thoriqul Haq, ha affermato che il vulcano è attivo già dalla fine di venerdì. “Ora è buio nei villaggi“, ha detto all’emittente televisiva Kompas TV. “Non sappiamo se è lava fredda o calda“.

Il Volcanic Ash Advisory Center ha emesso un avviso dopo che un pennacchio di cenere vulcanica è salito a una quota stimata di 4000 piedi, piovendo sui residenti sottostanti. Da allora sono emersi filmati drammatici su Twitter che mostrano i residenti che corrono dalla montagna, sovrastati da enormi nuvole grigie. Nei video si sentono grida e urla di paura. Qualcuno ha scritto sui social: “Amici, pregate per noi, spero che la mia famiglia stia bene“.