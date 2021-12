Archeologia: a Siracusa riaffiora una latomia, forse è un’antica agorà

MeteoWeb

In Sicilia continuano a riemergere parti di passato. I resti di una latomia sono emersi durante i lavori per la costruzione di un parcheggio nel quartiere Acradina, nella zona nord di Siracusa. I tecnici della Sovrintendenza hanno portato a termine sopralluoghi sul sito e dopo i primi accertamenti sembra profilarsi la scoperta di un’antica agorà, la piazza principale di quella che un tempo era la colonia greca più potente del Mediterraneo. “La Latomia emersa durante lo sbancamento, con una serie di scalini scavati nella roccia calcarea, probabili sedute, e pareti lavorate, andrebbero alla vista con una piccola variazione al progetto del Parcheggio“, propone l’assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata, per il quale non ci saranno ritardi nei lavori per il parcheggio, in quanto Comune e Soprintendenza hanno già “concordato con la direzione dei lavori il tipo di intervento da realizzare per lasciare alla vista l’importante e bella traccia della Siracusa Antica“. Secondo l’assessore alla Cultura, se agli archeologi della Soprintendenza di Siracusa “basta uno studio dei luoghi e dei manufatti rinvenuti, bisogna essere lungimiranti e provare a in emersione la latomia, facendone suggestive cornice del parcheggio, che cosi diventerebbe anche una suggestiva agorà greca nel cuore di un quartiere moderno“.