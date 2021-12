Archeologia, ritrovati a Cipro oltre 150 scheletri umani: i gioielli delle principesse cipriote erano come quelli di Nefertiti

MeteoWeb

Cosa può accomunare le principesse di cipriote alla bella regina egizia Nefertiti? A quanto pare l’elemento comune sono i gioielli. Gli archeologi dell’Università di Göteborg hanno concluso uno scavo di due tombe nella città dell’età del bronzo di Hala Sultan Tekke a Cipro. I reperti includono oltre 150 scheletri umani e quasi 500 oggetti, tra cui gioielli in oro, pietre preziose e ceramiche, risalenti al 1350 a.C. circa.

Dal 2010, la New Swedish Cyprus Expedition (The Söderberg Expedition) ha avuto diversi cicli di scavi a Cipro. Nel 2018, gli archeologi hanno scoperto due tombe sotto forma di camere sotterranee, con un gran numero di scheletri umani. La gestione dei reperti ha richiesto un lavoro molto delicato nell’arco di quattro anni, poiché le ossa erano estremamente fragili dopo più di 3000 anni trascorsi nel terreno salato.

Oltre agli scheletri di 155 individui, il team ha trovato anche 500 oggetti. Gli scheletri e gli oggetti funerari rituali erano disposti a strati uno sopra l’altro, a dimostrazione del fatto che le tombe furono utilizzate per diverse generazioni. “I reperti indicano che si tratta di tombe di famiglia per l’élite dominante della città. Ad esempio, abbiamo trovato lo scheletro di un bambino di cinque anni con una collana d’oro, orecchini d’oro e una tiara d’oro. Probabilmente era figlio di una famiglia potente e benestante“, afferma il professor Peter Fischer, capo degli scavi.

I reperti includono gioielli e altri oggetti in oro, argento, bronzo, avorio e pietre preziose e vasi riccamente decorati provenienti da molte culture. “Abbiamo anche trovato un toro di ceramica. Il corpo di questo toro cavo ha due aperture: una sul dorso per riempirlo con un liquido, probabilmente vino, e una al naso da cui bere. A quanto pare, facevano feste nella camera per onorare i loro morti”.

Un messaggio vecchio di migliaia di anni

Un ritrovamento particolarmente importante è un sigillo a forma di cilindro realizzato con il minerale ematite, con un’iscrizione cuneiforme proveniente dalla Mesopotamia (l’attuale Iraq), che gli archeologi sono stati in grado di decifrare. “Il testo è composto da tre righe e menziona tre nomi. Uno è Amurru, un dio adorato in Mesopotamia. Gli altri due sono re storici, padre e figlio, che recentemente siamo riusciti a rintracciare in altri testi su tavolette d’argilla della stessa epoca, cioè del XVIII secolo aC. Attualmente stiamo cercando di determinare perché il sigillo sia finito a Cipro a più di 1000 chilometri da dove è stato realizzato”.

Tra i reperti vi è la pietra preziosa rossa corniola dall’India, la gemma blu lapislazzuli dall’Afghanistan e l’ambra proveniente da tutto il Mar Baltico, il che dimostra che la città ha avuto un ruolo centrale nel commercio durante l’età del bronzo. I gioielli in oro, insieme agli scarabei (amuleti a forma di scarabeo con geroglifici) e ai resti di pesci importati dalla valle del Nilo, raccontano la storia di un intenso commercio con l’Egitto.

Ampia rete commerciale

Confrontando con simili reperti provenienti dall’Egitto , gli archeologi sono stati anche in grado di datare i gioielli. “I confronti mostrano che la maggior parte degli oggetti risalgono all’epoca di Nefertiti e di suo marito Echnaton intorno al 1350 a.C. Oltre ad un ciondolo d’oro, abbiamo trovato un fiore di loto con gemme intarsiate. Nefertiti indossava gioielli simili”.