Astronomia: scoperto un nuovo esopianeta, è denso come il ferro puro

Un team di ricercatori dell’Università della Pennsylvania e dell’Agenzia Spaziale Tedesca (DLR) ha scoperto un pianeta sub-terrestre (corpo meno massiccio della Terra e di Venere) a 30 anni luce dal nostro pianeta: orbita attorno ad una stella nana rossa in meno di 24 ore ed ha una densità vicina al ferro puro.

Kristine Lam, Szilard Csizmadia e colleghi hanno riportato la scoperta e la caratterizzazione di GJ 367b, utilizzando la fotometria ad alta precisione del veicolo spaziale TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) e le osservazioni sulla velocità radiale dello spettrografo HARPS (High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher).

I dettagli sono stati pubblicati dall’American Association for the Advancement of Science (AAAS).

L’esopianeta, piccolo e caldo, battezzato GJ 367b, appartiene ad una classe nota come “pianeti a periodo ultracorto” (USP): sono corpi che orbitano attorno la propria stella a distanze molto ravvicinate e con periodi orbitali più brevi di un giorno. Tutti gli esopianeti di questa classe hanno un raggio minore di 2 raggi terrestri e sembrano avere una composizione simile a quella della Terra, a volte con sovrabbondanza di ferro. A causa delle loro dimensioni e masse, gli esopianeti sub-terrestri sono tra i più difficili da rilevare, e non è chiaro come possano formarsi sulle orbite USP.

Secondo gli autori, GJ 367b è circa tre quarti delle dimensioni della Terra e circa la metà più massiccio. Orbita attorno ad una vicina stella nana rossa (di tipo M) ogni 7,7 ore, ha una densità equivalente al ferro quasi puro e una temperatura superficiale vicina al punto di fusione del ferro stesso.

Dopo avere elaborato un modello della struttura interna, gli autori hanno concluso che il pianeta potrebbe essere composto da un grande nucleo ricco di ferro, simile alla struttura interna di Mercurio.