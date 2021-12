Attaccato da uno squalo, muore surfista in California

MeteoWeb

Un surfista statunitense è stato attaccato e ucciso da uno squalo a Morro Bay, in California, alla vigilia di Natale. Come ha riferito la polizia alla Cnn, l’uomo è morto dopo essere stato portato fuori dall’acqua con gravi ferite. In seguito all’incidente, le autorità hanno ordinato ai bagnanti di non entrare in acqua per le successive 24 ore.