Attenzione agli alimenti sulla tavola natalizia: è allarme per salsiccia italiana contaminata da salmonella

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per salsiccia fresca venduta in vaschette da 2.5 kg, a marchio Salumificio Bonalumi srl. Il lotto richiamato con urgenza è il n°91221, con data di scadenza 26/12/2021. Il richiamo è scattato dopo che, da autoanalisi dell’azienda, il prodotto è risultato contaminato da salmonella. I consumatori che avessero già acquistato il prodotto non devono consumarlo ma riconsegnarlo al punto vendita.