Australia assediata dai disastri naturali: il Paese lotta contro incendi ad Ovest e inondazioni ad Est

L’Australia è divisa a metà: il Paese lotta contro 2 disastri naturali, incendi sulla costa occidentale e inondazioni nella zona orientale.

I roghi stanno divampando nella zona turistica di Margaret River, dove nelle ultime settimane le temperature hanno sfiorato i +40°C. Al momento non si segnalano feriti o case danneggiate ma centinaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni in via precauzionale.

La costa del Pacifico è bersagliata invece dal maltempo: in alcune aree rurali a sud di Sydney (2 anni fa colpite da gravissimi e devastanti incendi) sono caduti 21 cm di pioggia solo nelle ultime 24 ore. Novembre è stato il mese più piovoso in 122 anni.