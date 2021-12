Aviaria, Ministero della Salute: “focolai in allevamenti, basso rischio per uomo”

MeteoWeb

“Allo stato attuale il rischio di trasmissione del virus aviario all’uomo è considerato basso ma in considerazione del potenziale evolutivo del virus, si ritiene necessario monitorare la situazione al fine di identificare eventuali cambiamenti“: lo si legge nella circolare del Ministero della Salute in merito ai casi recenti di influenza aviaria registrati in Italia. “La maggior parte dei virus sono stati identificati come appartenenti al sottotipo H5N1. Sono stati coinvolti primariamente allevamenti di tipo industriale, soprattutto tacchini da carne situati in provincia di Verona”.