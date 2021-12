Bologna e Juventus si affrontano nella nebbia: la partita era a rischio, ma si è scelto di giocare

MeteoWeb

Rischiava di saltare la partita prevista per le 18 che vede il Bologna affrontare in casa la Juventus. Lo stadio Dall’Ara, già da un paio d’ore, è completamente immerso in una fitta nebbia a causa della quale si pensava di rinviare il match. Alla fine, però, si è deciso di giocare anche se i 22 giocatori si stanno destreggiando nella densissima foschia. Nella gallery scorrevole in alto le foto scattate appena prima dell’inizio della partita.

“Se non fanno le riprese dal basso è impossibile a vedere“, ha scritto qualcuno sui social dove, soprattutto su Twitter, è partita la corsa a chi fa la battuta più divertente.